Desde cuenta de una red social, amenazan al alcalde de Cali por prestar el Pascual al América

Estas intimidaciones provendrían de un perfil falso de una barra del Deportivo Cali. Autoridades buscan establecer su procedencia.

Los mensajes fueron dirigidos al Maurice Armitage, alcalde de Cali, y a otros mandatarios.

“Señor @MauriceArmitage, usted llega a prestarle el estadio al América y se forma el mi&%dero*. Queda advertido”, dice el mensaje en la cuenta de Twitter.

“La ciudad que le preste el estadio al América debe saber que se la tendrán que ver pronto con nosotros. Quedan advertidos”, escribieron en Twitter.

No se diga más: América acata decisión de Alcaldía y jugará sin... Estas amenazas fueron publicadas a través de una cuenta llamada @frente_radical, el mismo nombre de la barra brava del Deportivo Cali.

Frente a esto, líderes del Frente Radical explicaron que la cuenta no es oficial. Señalaron que interpusieron la denuncia respectiva ante las autoridades.

“Gente inescrupulosa está haciéndose pasar por el Frente Radical Verdiblanco y colocando mensajes que incitan a la violencia y es lo que nosotros estamos rechazando”, manifestó Héctor Fabio Verdugo, líder de la barra Frente Radical Verde.

El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali junto con la Policía iniciaron la investigación para identificar al dueño de la cuenta de donde salieron las amenazas.

“La idea aquí es que, dada la corresponsabilidad de los equipos, la ciudadanía exige y necesita que ellos bajen la tensión que existe sobre este tema”, indicó Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

De hallar a los responsables, les sería imputado el delito contra la seguridad pública que da una pena entre 4 y 8 años de cárcel.

Para evitar inconvenientes en el partido que se jugará este jueves entre el América de Cali y el Deportivo Cali, la Policía dispuso de 1.200 uniformados que estarán a los alrededores del estadio Pascual Guerrero.

América venderá boletas simbólicas por el clásico ante el Cali que no...