Desde Panamá llegan artistas a las tablas del Teatro del Presagio en Cali

El grupo Carilimpia visita por primera vez a Colombia. Esta obra será presentada en la ciudad el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de junio, a las 7:30 p.m.

El montaje de la obra ‘Esos que siempre fuimos otros’, fue realizada por Diego Fernando Montoya Serna, director artístico del Teatro del Presagio quien estuvo durante varios días en Panamá con el grupo Carilimpia.

Montoya Serna es un escritor, dramaturgo y director teatral antioqueño, radicado en Cali desde la década de los ochenta donde se ha destacado por su labor como dramaturgo, director y docente teatral.

La pieza teatral tuvo su estreno en el vecino país en abril y es la primera vez que visita Colombia.

Se trata de tres mujeres que habitan una casa, son actrices que siempre han querido representar una obra. El anhelo de actuar, de ser otras. ¿Qué otra cosa es el actor sino aquel que siempre ha querido no ser? Ellas han ido diluyéndose. Hace años, tantos que ya no lo recuerdan, intentan una representación. La casa de Bernarda Alba, una función imposible, porque ya no hay nada más que ellas y los recuerdos, ya todos se han ido.

El espacio cultural del Teatro del Presagio está ubicado en la Avenida 9A Norte # 10N-50, barrio Granada. Para mayores informes y reservas puede comunicarse al 4876432, 3056362, 3014858228.

La boletería tiene un costo de: general $20.000, estudiantes con carné $15.000 y boleta colectiva $50.000.



Foto: Teatro del Presagio