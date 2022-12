Desenlace fatal: hombre entró en una discusión con su esposa y acabó matándola a puñaladas

El ataque se registró en la vivienda donde residía la pareja junto a su hija de 6 años. La pequeña, al parecer, presenció el terrible hecho.

El caso ocurrió en el barrio República de Israel, en el oriente de Cali. Familiares de la víctima, una mujer de 24 años e identificada como Paula Andrea Vera Arce, relataron lo sucedido y sostuvieron que el sujeto le confesó el crimen a una vecina del sector.

"No se escuchaba ruido. Mi mamá llamó a la Policía, porque estaba todo sospechoso. Se encerraron y mi mamá subió a ver qué pasaba, pero no le abrían la puerta. A lo que vio la niña ensangrentada me dijo: 'Mijo, él le hizo algo a mi hija'”, aseguró el hermano de la joven en declaraciones a Blu Radio.

El hombre pidió justicia por lo ocurrido y aseguró que el atacante ya tenía antecedentes y varias capturas por andar con arma sin salvoconducto. "Lo cogen y lo vuelven y lo sueltan. Él hace lo que quiere", agregó.

Por su parte, las autoridades señalaron que ya adelantan la búsqueda del agresor, quien huyó tras cometer el crimen, el cual se presentó en medio de una riña entre la pareja.

"Infortunadamente, un esposo agrede a su compañera sentimental propinándole, con arma blanca, una herida mortal", informó el coronel Albert López, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali.

El oficial agregó que "la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció". Asimismo, indicó que "el agresor huyó, pero se tiene plenamente identificado".

De acuerdo con el coronel, en lo corrido del año, 86 mujeres han sido asesinadas en la capital del Valle del Cauca, lo que representa una reducción en el 6 % de los casos respecto al mismo periodo de 2016.



