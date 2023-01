Desesperada búsqueda de joven mujer que salió de su casa a recoger a su hija y no llegó a su destino

Se trata de una estudiante de enfermería que permanece desaparecida desde hace una semana. La madre de la joven hizo un llamado a las autoridades.

Familiares de Sonia Yulieth Bonilla López, de 23 años, están desesperados, ya que desde el 11 de septiembre no saben nada de su paradero. La mujer habría salido de su vivienda, en el barrio Cacique Jacinto, de Yumbo, Valle del Cauca, a buscar a su hija de 4 años, pero nunca llegó por la pequeña.

"Ella sale de la casa, va a recoger a la niña a cuatro cuadras y no llega al lugar, ni regresa a la casa. La niña se encontraba con la abuela paterna y el papá", contó Yolima López, mamá de Yulieth.

La progenitora indicó que la joven se separó del padre de la menor desde hace tres años, pero tienen una excelente relación. También dijo que él se dedica a asesoría comercial y conduce un taxi los fines de semana.

López señaló que el pasado martes llamó a su hija hacia las 7:15 de la noche, pero ya tenía el celular apagado. Expresó que al llegar a su residencia, hacia las 9:00 de la noche, su esposo y padre de Yulieth, con quien viven las dos mujeres y la niña, le dijo que su hija había salido por la pequeña.

"A las 9:30 de la noche me dice el papá de la niña que ella estaba llorando y Yulieth no había llegado. Pregunté si lo llamó y dijo que no, que ella siempre se comunicaba y avisa si se demoraba, pero en esa ocasión no", contó la ciudadana.

La señora Yolima manifestó que esperaron a que la joven se comunicara, pero no lo hizo, motivo por el que al jueves siguiente pusieron en conocimiento del Gaula y la Fiscalía la desaparición.

"Nos hemos movido nosotros con volantes, en las emisoras, pero las autoridades no han hecho nada. Que el caso está asignado a un fiscal, pero él dice que no le compete eso, porque tiene que ser un fiscal directo de desaparecidos, que eso tiene unos protocolos. No sé qué pasa y uno se desespera", agregó.

La mujer dijo que su hija no había reportado amenazas, ni situaciones que la tuvieran en riesgo. Asimismo, solicitó mayor ayuda a las autoridades en su búsqueda, pues afirmó que ni siquiera han revisado las cámaras de seguridad del sector.

Quien sepa algo sobre el paradero de la joven puede comunicarse a los números (2) 6931137, 3145280361 y 313 5619549.