Desesperada búsqueda de mujer que viajó para darle una sorpresa a su familia y desapareció

Blanca Castañeda García dijo que su hija Nadia Lorena Fierro salió desde Santander de Quilichao , norte del Cauca , con destino a La Plata , suroccidente del Huila , para pasar la Navidad en familia, pero nunca llegó. La mujer de 30 años lleva más de un mes desaparecida.

“Hablé con ella, por última vez, el 23 de diciembre a las 10:54 de la mañana. Ella viajaba para acá, porque era una sorpresa que nos quería dar a todos, a las niñas, al papá y a los hermanos. De ahí no volví a saber más de ella”, aseguró la angustiada madre.

Sobre el paradero de Nadia Lorena aún no se sabe nada. Sus familiares señalan que es una mujer trabajadora y no tenía amenazas de ningún tipo.

“Nosotros no sabemos qué hacer, le suplicó a la gente que se llevó a mi hija que nos dé una razón de ella para saber qué pasó, que sucedió, qué hicieron con ella. Esta es una zozobra tan grande, tan desesperante”, anotó Blanca en medio de lágrimas.

El día que Nadia Lorena desapareció vestía un crop top negro, zapatillas negras, chaqueta rosada y un pantalón camuflado.

“Hemos estado en Popayán, Santander de Quilichao, El Tambo, Corinto, El Palo, Caloto, Tornillo y demás alrededores del departamento sin tener ninguna información. Estamos desesperados”, afirmó Rosa María, hermana de Nadia.

“Le pido a mi Señor que me la proteja de todo mal y peligro donde ella esté y le pido a la gente que me está viendo, a los que la tienen, se los suplico, que me la devuelvan sana y salva, por favor”, concluyó Blanca.

Sus hijas de 13 y 6 años de edad esperan la llegada de su madre, el caso ya está en manos de las autoridades.