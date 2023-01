Desesperada búsqueda de perrita que delincuente se llevó en medio de robo a tienda de variedades

La propietaria del establecimiento dice cómo el delincuente hurtó el dinero de los proveedores y artículos nuevos, pero lo más valioso para ella es su canino.

En video quedó registrado el momento en que el sujeto entra a la tienda de variedades e intimida con arma de fuego a una joven de 24 años que atendía el lugar. El hecho ocurrió hacia las 11:15 de la mañana del miércoles 16 de enero, en el barrio San Fernando de Cali.

"Entró un tipo armado a mi tienda, estaba mi hija solita, él entra dos veces. La primera pregunta por alguien que coincidía con el nombre de la señora de la tienda de enseguida, mi hija le dijo, el tipo sale con dos maletines. A los cuatro minutos regresa y encañona a mi hija con un revólver y le hace abrir la registradora", relata Rocío Millán, dueña del local comercial.

De acuerdo con la mujer, el sujeto tomó varios objetos del sitio e incluso se llevó a su perrita, de raza bulldog francés, de tres meses y medio, la cual se encontraba ahí también en el momento del asalto. La metió en uno de los maletines que portaba.

"Nos robaron el dinero que teníamos en la caja, de proveedores, artículos de reparación, abonos anticipados, dos portátiles, el iPhone de mi hija, el teléfono Samsung de la tienda, mercancía nueva que no había desempacado y se llevaron a Nikita, que es lo más importante realmente", agrega Millán.

La ciudadana manifiesta que ya pusieron el denuncio ante autoridades, pero hasta el momento desconocen el paradero de la mascota. Afirma que han hecho una gran difusión en redes sociales para encontrar a su perrita y que aunque ha recibido llamadas informándole dónde supuestamente está la cachorra, no ha dado con ella.

"Solamente nos han llamado a decirnos que la están vendiendo, como por $300.000, que la vieron en el centro de Cali, nos han dado ubicaciones y uno llega allá y no. No tenemos nada verídico. La gente fue abusando también del dolor y nos ilusiona", afirma Rocío.

La comerciante asegura que en su tienda tiene cámaras de seguridad las cuales permitieron grabar el momento en que el delincuente perpetró el hurto y que en otra ubicada afuera del local se ve al hombre huir en motocicleta, pero no la placa. Cualquier información sobre Nikita comunicarse al 3152827256.