Desesperados por ruido en licorera, habitantes de sector de Cali han puesto en venta sus viviendas

Comunidad asegura que el establecimiento ejerce labores adicionales a las que está autorizado, pues en el lugar se presentan grupos musicales hasta altas horas.

La situación, de acuerdo con los vecinos del barrio Colinas del Sur, de Cali, se presenta desde hace dos años. Sostienen los habitantes de este sector que no pueden dormir a causa del ruido del sitio, ubicado en la calle 2 Bis #75-89 y que se supone debe funcionar como licorera.

"Se presenta bulla, nos toca aguantar los borrachos. Esa gente no respeta en realidad el horario de cierre de establecimientos, es todos los días desde la 1:00 de la tarde hasta altas horas de la madrugada. O sea que ha sido imposible y el apoyo de la Policía cero”, afirma una mujer que vive en esta localidad.

Los afectados afirman que esto ocurre todos los días. Desesperados, algunos residentes de esta zona de la capital del Valle del Cauca han decidido poner en alquiler o hasta en venta sus viviendas.

Según la comunidad, han puesto en conocimiento de las autoridades esta situación, pero, hasta el momento, no han logrado que los escuchen. Incluso, hay videos en los que se observa a agentes de la Policía sentados en la barra de esta licorera.

"En vista que nadie nos ha querido colaborar, ni la ley, ni nada de eso, estoy vendiendo mi apartamento, porque mantengo muy enferma, no puedo dormir, salgo muy mal al trabajo, porque esa bulla es hasta las 4:00 de la mañana", señala otra habitante del sector.

Por su parte, el Dagma manifestó a Noticias Caracol que ya ha realizado visitas al establecimiento, pero no ha encontrado que en este se excedan los niveles de ruido. Sin embargo, los habitantes señalan que cuando los funcionarios de esta entidad acuden al sitio, su propietario le baja el volumen a los aparatos.