Desgarrador relato de cuidadora de Júpiter, león que pesaba casi 300 kilos y ahora está en 90

La mujer, quien estuvo 19 años con el felino en Cali, habla de las condiciones en las que lo encontró en Montería, donde fue enviado en 2019.

Júpiter, un imponente león reconocido en el Valle del Cauca por las muestras de amor que tenía para su cuidadora, con quien vivió durante 19 años, se debate a esta hora entre la vida y la muerte tras ser trasladado de Cali a un zoológico en Montería, Córdoba.

Ana Julia Torres era su cuidadora en el refugio Villa Lorena, sitio que ella fundó en 1994 y al que lo llevó tras rescatarlo de un circo. Ella recordó cómo eran los días con Júpiter en ese santuario.

“Pasábamos todos los días, lo acariciábamos, lo mimábamos, lo consentíamos. Él era muy amoroso. Júpiter me miraba y corría por aquí, por allá, venía y me abrazaba con sus patotas y me besaba”, dijo Ana Julia.

Pero en 2017 todo cambió, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, anunció que Villa Lorena no era un sitio apto para Júpiter y otros 183 animales más, por lo que ordenó el traslado de las especies.

Júpiter fue llevado el 27 de marzo de 2019 al zoológico Los Caimanes en Buena Vista, Córdoba, ubicado a 45 minutos de Montería.

Por una corazonada, Ana Julia decidió ir hasta Montería a visitar a su “hijo”, uno de los animales más imponentes del reino salvaje.

“El corazón me palpitó y de un momento a otro supe que tenía que venir a verlo. Me vine con una prima y lo encontré tirado en el piso, blanco, lo llamaba y no me hacía caso, no me escucha, todavía no me reconoce, lloré mucho”, afirmó Ana Julia.

Ella hizo énfasis en el deplorable estado en el que encontró al felino: “Ahora pesa 90 kilos, no se para, no se mueve, está flaco, los riñones los tiene dañados, el hígado también, está irreconocible”.

Asimismo, puntualizó que la conexión que tiene con el animal fue la que la llevó hasta Montería.

“Necesito cuidar de él, que sepa que aquí está su mama. La madre y el hijo, tenemos una conexión de amor. Él me dijo: ‘Venga que me voy a morir' o ‘Venga sálveme’. Aquí estoy y eso quiero, salvarlo”, comentó Ana Julia.

El viaje de la mujer era inicialmente por tres días, pero se extendió para permanecer junto al felino. Ella pidió ayuda al veterinario que lo atendió desde que fue rescatado del circo.

Tras tener conocimiento de este caso, el Dagma, autoridad ambiental de Cali, se puso al frente de este caso e iniciar la coordinación para regresar al felino a la capital del Valle del Cauca.

“Llegará a un hogar de paso que se está adecuando para su atención. Él necesita unos procedimientos médicos veterinarios específicos y muy probablemente transfusiones de sangre”, dijo Carlos Calderón, director del Dagma.

Una vez esté en Cali, Júpiter permanecerá en aislamiento para acelerar su proceso de recuperación y disminuir sus niveles de estrés.