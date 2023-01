Desgarrador relato de mamá de joven apuñalado por robarle $2.000 tras salir de un grupo de oración

Como un ‘ángel’ que apareció en el momento oportuno calificó esta mujer a vecino que evitó que a su hijo lo mataran. El menor fue gravemente herido.

Un lamentable caso tuvo lugar en el barrio San Bosco, en el centro de Cali, cuando un menor de 14 años fue gravemente herido con arma blanca por un grupo de jóvenes que, según el relato de su madre, lo intentaron robar.

El ataque se habría presentado cuando la víctima llegaba a su residencia luego de asistir a un grupo juvenil de oración.

Cuenta la madre que, por fortuna, uno de sus vecinos actuó de manera oportuna al ver que su hijo estaba siendo agredido con arma blanca.

El desgarrador testimonio de hombre que estuvo entre la vida y la muerte tras ser víctima de hurto “Cuando estaba llegando a la casa vi alrededor de 15 muchachos que se fueron contra mi hijo. Empecé a gritar desesperadamente desde el segundo piso, cuando el vecino de abajo me escuchó, cerró la puerta y salió a enfrentarse con ellos”, dijo la madre del menor agredido.

Lo que aún se resiste a entender esta mujer es que entre la turba de jóvenes que se fueron en contra de su hijo, una adolescente de 13 ó 14 años, en medio de la confusión, la provocaba invitándola a pelear: “Baje y nos damos duro”, gritaba, según dijo la mujer.

Al bajar al primer piso y encontrarse con el joven, la mujer evidenció que estaba sangrando en el cuello y en la parte trasera inferior de la espalda, razón por la que fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial.

Capturado hombre que, en medio de una riña, habría asesinado a otro al interior de bus del MIO “Es un niño de 14 años pero mide 1,78, pienso que, al verlo, estos muchachos pensaron que era mayor y, por eso, lo atacan para robarlo. Le quitaron $2.000 y la tarjeta de identidad. A los muchachos los cogieron, mi expareja fue a averiguar y no había ningún reporte que los muchachos los habían cogido”, añadió la mujer.

Aunque el menor se recupera satisfactoriamente de las dos heridas en la Clínica Los Remedios de Cali, la madre espera que se haga justicia y que el caso no quede impune.

La mujer señaló que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía por su exesposo, mientras que al joven se le toman unos exámenes para ver si necesita ser intervenido.

Este lamentable caso se registró a las 7:00 p. m. del pasado viernes 21 de septiembre sobre la calle 15 con carrera 8, en el barrio San Bosco del centro de Cali.

Foto: archivo Colprensa