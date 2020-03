Desgarrador relato de un padre que encontró el cuerpo de su hija de 11 años que se ahogó en un río

La menor, según las autoridades, jugaba con varios amigos en el río antes de ser arrastrada por la corriente.

Víctor Fabio Ulloa, padre de una menor de 11 años que se ahogó en el río Cauca a la altura del Palo de la Bruja en cercanías al barrio Desepaz, oriente de Cali, narró cómo fue el doloroso proceso para encontrar el cuerpo de la niña.

Según el progenitor de la menor, las autoridades colaboraron muy poco en las labores de rescate: “Algunos organismos se hicieron presentes como los bomberos, también vino gente de la Alcaldía. No me dieron la facilidad de las herramientas para encontrarla”.

Al ver que el proceso se estaba tardando, conforme con su relato, él organizó un grupo de búsqueda compuesto por amigos y familiares.

“Con mis propios recursos, gracias al todo poderoso, hicimos varios operativos con nuestros esfuerzos. Varios amigos nos ayudaron a buscar”, dijo Ulloa.

Fueron precisamente ellos los que le avisaron que habían encontrado su cuerpo: “Yo no la he mirado, pero gracias a Dios y a los operativos que hicimos durante dos días, ya me llamaron y me dijeron que encontraron a la niña”, concluyó Víctor

La menor desapareció el pasado 5 de marzo de 2020 mientras nadaba, sin supervisión de un adulto, en río Cauca. Su cuerpo apareció en la mañana del 7 de marzo de 2020.