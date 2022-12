Designan a Alcalde de Cali como nuevo presidente de Amunafro

Fotos: Twitter @CristoBustos y Alcaldía de Cali

Durante la clausura de la IV Asamblea de la Asociación de Alcaldes y Gobernadores de Municipios y Departamentos con Población Afrocolombiana (Amunafro), Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, anunció el nombramiento del alcalde Maurice Armitage como nuevo presidente de esta organización.

"Espero no ser inferior a este compromiso que se me ha designado. Más que un homenaje es un reto que recibo con humildad y espero no defraudarlos. Si hay algo que me interesa como alcalde y como ciudadano es apoyar a todos los movimientos afro de la ciudad", aseguró el mandatario caleño.

A su vez, Armitage solicitó a los representantes del gobierno nacional que Cali o Buenaventura sean las sedes de la Alianza para el Pacífico, la cual reúne a los países de Chile, Perú, México y Colombia.

Asimismo, Óscar Gamboa, que actualmente se desempeña como asesor para el tema del Post conflicto de la Alcaldía de Cali, fue designado como director ejecutivo de Amunafro.

"Profunda gratitud por la confianza depositada. Trabajaremos desde Amunafro por la paz y la sana convivencia", expresó Gamboa a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Ministro del interior se comprometió con alcaldes de la región Pacífico a priorizar recursos para estas poblaciones, golpeadas por el conflicto armado durante más de cinco décadas.

"Aquí hay que comenzar, aún antes de la firma del fin del conflicto, a implementar las políticas del postconflicto, aumentar la inversión social", dijo Cristo.

[[{"fid":"181651","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]