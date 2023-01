Desmienten que instagramer asesinado en Cali estuviera vinculado con narcotráfico

Su familia desvirtuó información falsa registrada en publicación de reconocido medio que señalaba a Brayan Rodríguez como el conductor de un Porsche atacado esta semana.

Brayan Rodríguez Parra, un joven de 22 años y reconocido instagramer de Cali, fue asesinado con arma de fuego durante la noche del pasado 21 de marzo. Los hechos ocurrieron en el barrio Bretaña, centro de la ciudad, donde le dispararon tras, al parecer, bajarlo de un vehículo, cuyo paradero se desconoce.

Desde ese entonces y hasta la fecha, su familia no se había pronunciado públicamente sobre el trágico caso, pero, este domingo, decidió salirle al paso a una información falsa que fue publicada a través de la página web de un reconocido medio de comunicación.

Dicha publicación señalaba que Brayan, conocido como ‘Grandotte’, era el conductor de un Porsche que fue atacado a tiros en el norte de la capital del Valle del Cauca en un caso que las autoridades relacionan con narcotráfico y que ocurrió durante la tarde del mismo día de la muerte del instagramer.

Esta información falsa que vincula a Brayan Rodríguez Parra con ese hecho, donde el conductor era realmente un joven de 24 años que resultó herido , tiene preocupada a su familia, no solo porque mancha su nombre, sino porque puede poner en peligro la seguridad de sus parientes.

“Yo reporté la situación al medio que publicó la información y eliminaron el contenido”, dijo Stevens Rodríguez Parra, hermano de ‘Grandotte’, al anotar que, sin embargo, el portal de noticias de un popular servicio de correo destacó esa publicación y quedó a la vista de miles de usuarios.

En ese sentido, desmintió que su hermano tuviera vínculos con narcotráfico y, por el contrario, aseguró que era un destacado estudiante de ingeniería mecánica con unas notas altas e, incluso, daba clases de matemáticas de forma particular. Actualmente, cursaba séptimo semestre.



Asimismo, indicó que ‘Grandotte’ también era prestamista, pero de pocas cantidades de dinero y no un 'gota a gota', por lo que considera que eso no tuvo que ver con su muerte.

“Prestaba $100.000, $200.000, pero solo a familiares y amigos, su círculo cercano”, dijo su hermano, al anotar también que su familia no conocía amenazas en su contra y que, hasta ahora, desconoce los motivos por los cuales fue asesinado.

Las exequias de ‘Grandotte’, quien seguramente será recordado por sus divertidos videos como instagramer en los que incluso hizo colaboraciones con otros influenciadores reconocidos, se cumplieron este domingo 25 de marzo en Cali.



