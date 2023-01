Desmienten que joven hallada muerta en canal de aguas residuales tuviera signos de tortura

Un giro tomó la investigación por el homicidio de Lady Johanna Morales Hurtado, cuyo cuerpo fue hallado en un corregimiento ubicado en el suroriente de Cali.

La Fiscalía desmintió las versiones que entregaron algunas autoridades caleñas sobre que el cuerpo de la joven de 25 años presentaba señales de tortura. La entidad se basa en un primer informe entregado por Medicina Legal.

“Los resultados de la necropsia del cadáver, practicada por peritos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, confirman que la víctima no presenta signos de tortura, sus prendas fueron encontradas vistiendo el cuerpo y no es cierto que haya sido mutilado”, dijo Carlos Mario Escobar, director seccional de Fiscalías de Cali encargado.

No obstante, el funcionario aseguró que la joven de 25 años sí presentaba varias heridas ocasionadas con arma blanca y que son “propias de un homicidio”.

“Tiene seis heridas de arma blanca, de acuerdo con lo que refiere Medicina Legal. O sea que puede ser, no sé, un cuchillo un puñal porque arma blanca son muchas”, aseguró el funcionario.

Asimismo, reveló que el cuerpo, hallado en un canal de aguas residuales en el corregimiento Navarro, no presentaba amputaciones y estaba envuelto en una malla metálica.

“De aquellas parecidas, tengo entendido yo, a las mallas en las que envuelven los centros de recreación o ciertos parques”, explicó Escobar.

Según el funcionario, la intención era desaparecer el cuerpo, por lo que fue envuelto no solo con la malla, sino en una estructura pesada.

“La pretensión era que esa malla estuviera envuelta con un objeto pesado para mantenerla en el fondo del canal”, dijo el director seccional de Fiscalía de Cali encargado, tras anotar que la malla tampoco tenía alambre de púas.

En la investigación se analizan videos de seguridad y han sido vinculados varios sospechosos. Por eso, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa adicional a los $15 millones que ya ofreció la Gobernación del Valle del Cauca.

“Estamos dispuestos a dar una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que sirva para dar con los responsables de este caso”, dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.

Mientras se trabaja sobre la hipótesis más fuerte, que es la de un feminicidio, la familia de la joven pide hallar a los responsables.

“Ella era todo para nosotros. Solamente, la justicia, justicia, solamente”, afirmó Asceneth Morales, familiar de Lady Johana.

El proceso está a cargo de la Fiscalía 47, que investiga homicidios connotados, y la recompensa por información que permita esclarecer el crimen ya asciende, entonces, a los 55 millones de pesos.

Lady Johana Morales Hurtado fue reportada como desaparecida el 28 de diciembre de 2018 y fue hallada muerta el 2 de enero de 2019.

