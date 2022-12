Desmovilizados se certifican en agricultura y gestión hotelera en Valle del Cauca

Luego de tres meses de formación bajo la metodología 'aprender-haciendo', 62 personas desmovilizadas de grupos armados ilegales recibieron certificación como técnicos laborales en fruticultura, buenas prácticas agrícolas y gestión hotelera. El acto tuvo lugar este viernes en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTEP, norte del Valle del Cauca.

El proceso se desarrolló gracias al Modelo de Reintegración Temprana en Entornos Productivos, liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, que ayudará a las personas beneficiadas a agilizar su pronto ingreso al mundo laboral. "Es una propuesta innovadora que ha permitido afianzar la ruta de reintegración de excombatientes que han visto en la ruralidad su proyecto de vida", afirmó Joshua Mitrotti, director de la entidad.

La iniciativa también se llevó a cabo de la mano con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle de Cauca, SAG, con el apoyo técnico y el acompañamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la vinculación del INTEP.

Los beneficiados de este modelo, cuyas edades oscilan entre los 18 y 53 años, también participaron en actividades lúdicas, deportivas, talleres artísticos, de comunicaciones, que contribuyeron de manera integral a su formación.

José es una de las personas que de manera voluntaria se unió a esta propuesta. Él, oriundo de Casanare, tras haberse desmovilizado de un grupo guerrillero decidió buscar su familia en el Meta para recobrar el tiempo que perdió estando en la guerra y reencontrarse de nuevo con sus hijos.

"Hemos ganado mucho conocimiento con este proyecto. Lo que más me ha gustado es la práctica, porque salimos como técnicos en agricultura y fruticultura. Estoy muy agradecido, he tenido muy buenos profesores y he aprendido mucho. Yo nunca había visto un cultivo de uva y antes creía que la semilla para sembrar era la pepita de la uva", manifestó José.

El hombre resaltó que en esta experiencia pudo compartir espacio con otros compañeros y añadió que tras este proceso se siente "como nuevo", por lo que espera vincularse pronto al mundo laboral.