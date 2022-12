Desolador: más de mil familias en Cali navegan en sus casas y calles por creciente del río Cauca

El panorama en el barrio Puerto Nuevo no es esperanzador. El agua no solo invadió las calles y las viviendas, sino que acabó con enseres y electrodomésticos.

“Mucha gente perdió sus enseres, perdió sus muebles, sus camas, porque el río subió”, dijo Carlos Cifuentes, habitante del barrio Puerto Nuevo.

Algunas personas salvaron sus pertenencias pero otros no contaron con la misma suerte y hoy esperan la ayuda de las autoridades.

“La situación de nosotros fue salir y dejar todo porque no pudimos sacar nada”, dijo María Agreda, otras de las afectadas por las inundaciones.

Este sábado se cumple el segundo día que los habitantes de Puerto Nuevo llevan con sus viviendas bajo el agua. Algunos se han pasado donde vecinos menos afectados para esperar que la inundación desaparezca.

“Estoy esperando a que baje el agua para pasarme a la casita”, aseguró Elio Romero, habitante damnificado del barrio Puerto Nuevo.

El secretario para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en Cali, Rodrigo Zamorano, dijo que aproximadamente 1.150 viviendas resultaron afectadas en este sector del nororiente de la ciudad, tras las inundaciones ocasionadas por la creciente del río Cauca.



El secretario para la Gestión del Riesgo @RodrigoZSCali describe el estado actual de Puerto Nuevo, un barrio que debe ser reasentado. pic.twitter.com/1U5T3Fxuz9 — Secretaría de Gestión del Riesgo (@RiesgoCali) May 13, 2017

Tropas del Batallón de Policía Militar de la Tercera Brigada también prestan apoyo a la Secretaría de Gestión del Riesgo, Defensa Civil y Cruz Roja en temas de prevención de desastres naturales y, al mismo tiempo, ayudan a las familias damnificadas.



Foto: Tercera Brigada

Durante las últimas horas también se presentaron fuertes lluvias que generaron estragos en municipios del norte del Valle del Cauca como La Unión y El Dovio, donde cultivos y cerca de 100 viviendas se inundaron.

“Tuvimos afectados cuatro barrios en la zona urbana, más o menos 30 familias con pérdida total de los enseres”, indicó Rodolfo Vidal, alcalde de El Dovio.

Otro de las poblaciones afectadas es Trujillo, donde en la vía al corregimiento La Sonora se presentó pérdida de la banca y la comunidad del sector quedó incomunicada.



#AlertaSalvavidasCVC a las 4:00 pm el caudal del RíoCauca continúa su tendencia decreciente en #Juanchito nivel 7.96mts y caudal 1120m3/s pic.twitter.com/ym6LbWhHLz — CVC (@CvcAmbiental) May 13, 2017

Las autoridades mantienen la alerta roja en todo el Valle del Cauca ante la fuerte ola invernal.



¡Declaramos #AlertaRoja en el departamento del Valle del Cauca! Alcaldes, activar de inmediato planes de prevención, mitigación y atención. pic.twitter.com/kU11jbOlpt — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 13, 2017

Sin embargo, también reportan que algunos ciudadanos están realizando prácticas inapropiadas, las cuales no contribuyen a mitigar el impacto de las emergencias.