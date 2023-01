¿Desprotegida? Acusó a su pareja por brutal agresión y, pese a su captura, salió libre al otro día

Según la víctima, solo recibió un número para contactar a la Policía cuando el supuesto agresor se le acerque. “Cuando él me mate, ¿cómo voy a llamar?”, dijo.

En medio de una acalorada discusión, Taryn Brigitte Valencia fue golpeada por su pareja sentimental, con quien llevaba tres años de convivencia. Los hechos ocurrieron en el barrio Terrón Colorado, oeste de Cali.

"En ese instante, él me mete un puño con la mano cerrada como si estuviera, no sé, y no pensó en darme en otro lado. Él me dio de una en la cara con el puño cerrado. En ese momento, yo caigo privada”, dijo la mujer.

Aunque la Policía llegó y capturó al hombre, la víctima aseguró que, al mediodía del día siguiente, un juez lo dejó en libertad porque supuestamente no representa ningún peligro para ella.

“Me dieron fue un papel que yo tenía que presentar a la comisaría para que la Policía estuviera pendiente y, entonces, el policía me dijo: ‘Este es el número de la estación de policía, si él se te acerca, nos llamas’. Cuando él me mate, ¿cómo voy a llamar?”, aseguró.

La víctima fue auxiliada por su hija de tan solo 11 años, quien fue testigo de la brutal agresión. Hoy, totalmente desprotegida, hace público su testimonio para llamar la atención de las autoridades.



