Destrozos en casas y un policía herido con arma de fuego dejó asonada en oriente de Cali

Una mujer también resultó lesionada al recibir golpe en la cabeza con una piedra en medio de la turba. El Esmad tuvo que intervenir para controlar la situación.

Una llamada al 123 fue la que alertó a las autoridades sobre una pelea que se registraba en una calle del barrio El Retiro, oriente de Cali. Una habitante de la localidad pedía ayuda, porque varias personas entraron a destruir su casa.

"Se me llevaron el televisor, se me llevaron $650.000, la arrocera que estaba con una ensalada de verduras y la bicicleta de mi hijo. Me dañaron las puertas, la reja, el clóset", relató Omaira Castro, la afectada.

El hecho ocurrió en medio de una pelea entre bandas. De acuerdo con el mayor César Rivera, comandante del Distrito 4 de Policía, indicó que tres personas fueron conducidas a una estación.

"Al llegar nuestros cuadrantes son agredidos por la comunidad, lo que generó una intervención por parte de nuestras unidades para establecer el orden" señaló Rivera.

El oficial señaló que dos personas resultaron heridas, entre ellos un uniformado. Ya se adelantan investigaciones para esclarecer este hecho, que dejó varias viviendas destruidas con piedras, palos y hasta armas de fuego.