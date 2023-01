Deterioro estructural tiene sin clases a mil cien alumnos de este importante colegio

La situación obligó a la Secretaría de Educación a ordenar su desalojo. Sin embargo, no se habría tenido en cuenta una sede alterna para los estudiantes.

El deterioro de una casona construida hace 300 años es evidente. Un total de 15 dependencias de la Institución Educativa García Paredes en Popayán, Cauca, funcionaban en ese lugar, cuyo desalojo ahora tiene a mil cien alumnos sin clases.

“Presentándose un problema de falta de dirección, quedaríamos sin la coordinación, sin la secretaría, pagaduría, sin la biblioteca, sin la sala sistemas, sin la sala de audiovisuales, pero lo más complicado serían las baterías sanitarias”, dijo Milton Molano, docente de la institución.

Según los padres de familia, los accidentes en la casona eran a diario. “No han sido digamos de muerte, pero son una advertencia porque parte del techo se ha ido abajo”, afirmó José Gómez, padre de familia.

Al acatar la orden de desalojo, los estudiantes se quedaron sin posibilidad de reiniciar el año lectivo.

“Que nos colaboren, que los ayuden a una pronta solución porque no sabemos qué hacer con los muchachos para el estudio, pues los perjudicados son ellos”, indicó Sandra Patricia Collazos, presidente de la Asociación de Padres de Familia.

Como solución temporal se ha pedido que se habilite un edificio construido hace dos años por la Administración municipal muy cerca a la casona y que, hasta el momento, no presta ningún servicio.

“No hay soluciones inmediatas a corto plazo, porque el tema que se está abordando es muy delicado, es el cambio de una infraestructura de la casona, que está en mal estado”, aseguró Diocélimo Riascos, secretario de Educación de Popayán.

La comunidad educativa de esta institución se encuentra en asamblea permanente exigiendo un sitio donde estudiar. Padres de familia tienen previsto realizar este jueves una marcha para pedir una solución pronta a esta situación.