Día triste para Carolina Cruz y Licoln Palomeque: actor le dedicó estas emotivas palabras a su mamá

La pareja recordó a 'Olguita', progenitora del actor cucuteño, quien falleció de cáncer. La mujer estaría cumpliendo este sábado un año más de vida.

En su cuenta de Instagram Lincoln Palomeque publicó una imagen junto a su madre al interior de un avión. "Esta foto fue hace un año, uno de sus sueños era conocer Cancún, viajamos por su cumpleaños. Cómo olvidar esa felicidad que tenías", expresó él.



Los seguidores del artista santandereano se conmovieron con sus palabras y le enviaron mensajes de apoyo ante la ausencia de su progenitora. "Siempre estará contigo", le recordaron.

"Si hubiera sabido que hoy no ibas a estar no te habría dejado de abrazar nunca. Hoy no es un día fácil, solo imaginarte emocionada organizando tu fiesta de esta noche es bien difícil, pero sé que hoy estás feliz y vas a estar de fiesta con tu sonrisa de siempre. Feliz cumpleaños madre linda. ¡Te extraño y te amare siempre!", concluyó Lincoln.

A esta publicación se suma la realizada por Carolina Cruz en sus redes, donde también dedicó un emotivo mensaje a su suegra, la cual murió a mediados de julio tras luchar con la difícil enfermedad.

Para Carolina Cruz no ha sido fácil entender que su suegra ya no está...