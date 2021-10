Diez disidentes de las FARC murieron durante combates con el Ejército en Cauca

Al menos diez disidentes de las FARC murieron durante una ofensiva militar en zona rural de Argelia, en el departamento de Cauca. Ocurrió tras 12 horas de combates entre Ejército y grupos armados.

Los enfrentamientos entre disidentes de las FARC, guerrilleros del ELN y bandas al servicio del narcotráfico generaron un desplazamiento masivo de campesinos en ese municipio del sur del Cauca.

“La salida a esto es que se incrementen los acuerdos de paz, Colombia tiene que retomar la senda de la paz, eso es fundamental. Si eso no se hace, no se van a resolver las causas de los cultivos de uso ilícito, no se va a resolver la causa de la pobreza”, manifestó el alcalde de Argelia, Jhonatan Patiño.