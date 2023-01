“Dijo que nos iba a matar”: mamá de joven quien además habría cortado con un vidrio a su hermano

La mujer denunció a su propio hijo ante un fiscal, a quien le contó los detalles de la indolente conducta que él, sin justificación, habría adoptado contra su familia.

Un joven de 19 años de edad fue capturado y enviado a la cárcel en Cali por el delito de violencia intrafamiliar, pues es señalado de haber golpeado a su madre y atacado con un vidrio a su hermano.

De acuerdo con las diligencias judiciales, los hechos ocurrieron en la calle 6G Oeste con carrera 51A, barrio Tierra Blanca, suroeste de la capital del Valle del Cauca, donde el joven vive con su abuela, su madre y un hermano de menor edad.

Detalles conocidos en la denuncia y revelados por la Fiscalía señalan que la abuela le habría reclamado al joven por la presunta pérdida de $600.000, “ya que es consumidor de estupefacientes, se la pasa todo el día drogado y llega así a la casa, se mantiene robando en la calle para conseguir dinero y comprar vicio”.

Además, en el testimonio entregado por la madre al fiscal encargado, dice que su hijo empezó a insultar a la abuela "porque le reclamó que llevara a una muchacha a dormir" y que "le dijo muchas groserías".

"Luego, la cogió conmigo, nos dijo que nos iba a matar, mi hijo menor le dijo que no nos tratara mal y Andrés Felipe lo lanzó contra un armario, al quebrarse el espejo, él cogió un pedazo de vidrio y le cortó la oreja, yo no dejé que lo agrediera más, entonces cogió un trapeador y me golpeó la espalda”, asegura la mujer.

En medio del desespero de los habitantes del sector, una vecina llama al cuadrante de la Policía y una patrulla motorizada llega al lugar de los hechos.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el imputado cerró la puerta y empezó a insultar a los policías, quienes ingresaron a la vivienda, con permiso de la abuela y lo capturaron.

Además, el ente investigador indicó, durante las audiencias concentradas, el joven detenido también insultó a su mamá. El juez penal dictó medida de aseguramiento en su contra consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.