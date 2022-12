Dimayor no perdonó al América y la tribuna sur se cierra para el juego del ascenso

Foto: cortesía Wilson Moreno

La tribuna sur del estadio Pascual Guerrero de Cali no estará habilitada para el juego entre el América y Deportes Quindío, que definirá el ascenso de uno de estos dos equipos. El Comité disciplinario de la Dimayor decidió mantener la sanción interpuesta al conjunto escarlata en la Resolución No.048 del 15 de noviembre.

El club de la capital vallecaucana fue sancionado por la máxima rectora del fútbol colombiano con una multa de $8.618.175 y una fecha de suspensión de la tribuna sur, debido a "conducta inapropiada de los espectadores" en encuentro disputado por los 'Diablos Rojos' contra Real Cartagena, a principios del presente mes en Cali, donde hinchas locales expusieron una pancarta que decía "Dimayor: el negocio se acaba cuando matemos un árbitro".

Cabe recordar que las directivas del América apelaron la decisión, para que la fecha de cierre de esta tribuna fuera pospuesta para el encuentro siguiente al que se disputará este domingo contra la escuadra de Armenia. Sin embargo, el organismo deportivo no otorgó el plazo.

"La sanción impuesta deberá cumplirse en el partido América-Deportes Quindío, correspondiente a la 6ª fecha de los cuadrangulares del Torneo Águila 2016", determinó la Dimayor a través de la Resolución No. 013 del 24 de noviembre.

En el documento en mención, la entidad agrega que "contra la presente decisión no procede recurso alguno en vía Federativa en los términos que señala el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol".

Son 7.300 aficionados los que ya habían comprado su boleta para entrar a la tribuna sur, quienes ahora no podrán ingresar al Pascual. El alcalde Maurice Armitage lamentó esta determinación y confirmó que definirán la instalación de pantallas gigantes en diversos puntos de la ciudad para reubicar a estos hinchas.

"La verdad es que yo hice todos los intentos, llamé al presidente de la Federación, mandé cartas, haciéndoles caer en cuenta de la gravedad para nosotros, pero no me queda más remedio que acatar la decisión, tenemos que ser respetuosos con las autoridades. Se han definido varios sitios donde la gente va a tener la oportunidad de ver el partido con tranquilidad. Tengo fe en que los hinchas americanos se van a comportar bien", expresó el mandatario.



Luego de conocer esta determinación, las directivas del América de Cali se reunieron con los miembros de la barra Barón Rojo Sur (BRS), para establecer un plan B a seguir tras lo anunciado por la Dimayor.

Andrés Barrios, vocero de BRS, dijo que acatan la decisión y ratificó el compromiso de la barra de adoptar una buena conducta. "En un momento decidimos poner una bandera que se salió de los extremos, recibimos una sanción, que nuestro club apeló, pero no se logró posponer. Podemos dar tranquilidad y parte a la ciudadanía de que no van haber desmanes, la hinchada está simplemente concentrada en el ascenso, y la verdad no queremos caer en los juegos que nos está poniendo la Dimayor. Vamos a tener todo controlado", sostuvo.



