“Diosito necesitaba a mis muchachos”: colombiano que perdió a sus 2 hijos en terremoto de México

Julián Astudillo vivió 15 años en ese país, volvió a Cali sin sus pequeños y, cuando podía, viajaba para verlos. Sin embargo, hace 5 años no lo hacía por problemas económicos.

Astudillo es un ciudadano colombo-mexicano quien, lamentablemente, perdió a sus hijos de 11 y 6 años en el terremoto que sacudió a México, el pasado martes 19 de septiembre. Los menores tenían nacionalidad del país azteca.

“Se quisieron quedar en la casa y sucedió lo que sucedió. De un edificio de cinco pisos se les cayeron tres pisos encima. Estaban asfixiados y, lo más doloroso, es que murieron abrazaditos”, relata el hombre.

Julián dice que ese día los niños no quisieron ir a estudiar y se quedaron en la vivienda esperando a su mamá. Cuenta que al colegio al que ellos acudían no le pasó nada. “Era el día que Diosito los llamó, los necesitaba, a mis muchachos”, afirma.

Debido al paro de trabajadores de Avianca, Astudillo tuvo que comprar un tiquete en una aerolínea de otro país para poder llegar a tiempo al sepelio de sus pequeños, que se llevará a cabo este viernes.

Ante las dificultades económicas que atraviesa, el pasaje lo compró con dinero que algunos de sus amigos reunieron en un acto de solidaridad con la tragedia. El hombre, oriundo de Popayán y que reside en Cali, donde tienen un restaurante, viajará en la noche de este jueves a México.

