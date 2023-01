¡Directa y clara! Elizabeth Loaiza sorprendió a muchos al describir cómo se debe dar un buen beso

La espectacular modelo caleña dejó sin aliento a sus seguidores luego de publicar este mensaje junto a una foto que puso a suspirar a muchos.

¿Cómo debe ser dado un buen beso? Es la pregunta que quizá hombres y mujeres se han hecho en algún momento de sus vidas, pues Elizabeth Loaiza se animó a responderla.

Mediante una foto publicada en su cuenta de Instagram, en donde ya sobrepasó el millón de seguidores, dejó claro qué es lo que debe llevar un verdadero beso

Vea también:

Las fotos tomadas con cámara de 5 megapíxeles que enamoraron a Elizabeth Loaiza “¿Quien más cree que un beso sin agarrada de nalga no es beso?”, fue el mensaje con el que puso a suspirar a más de uno acompañado de una foto en ropa interior.

Sin duda esta mujer, quien ha sido portada de innumerables revistas no solo en Colombia sino en países como México, Ecuador y Estados Unidos, sigue acaparando la atención no solo por su belleza física sino por su personalidad y gran corazón.

Le puede interesar:

Su nobleza es tan grande como su belleza: Elizabeth Loaiza cumplió uno de sus más anhelados sueños Pues cabe recordar que tiene una fundación que lleva su nombre mediante la cual brinda ayuda a madres cabeza de familia y a jóvenes que se encuentran en condición de drogadicción.

Y para usted: ¿Cómo debe ser un buen beso?

Foto: Instagram elizabethloaiza