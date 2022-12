Director de Comfenalco Valle apelará decisión de la Procuraduría

Luego de conocerse el fallo en primera instancia que inhabilita por diez años de cargos públicos a Felice Grimoldi , director de Comfenalco Valle, y le ordena el pago de $36 millones, su abogado señaló que apelará la decisión de la Procuraduría.

El Ministerio Público declaró responsable a Grimoldi por manejo contable inadecuado de recursos parafiscales, por emplear recursos de subsidios como capital de trabajo y autorizar el pago de viáticos no permitidos. Pese a esta decisión, la Junta Directiva de la caja de compensación anunció que el director continuará en su cargo.

Gustavo Quintero Navas, abogado defensor del directivo de Comfenalco, sostuvo que durante la administración del mismo, en la entidad no se han presentado malversación de fondos y tampoco desvío de los recursos parafiscales de los afiliados.

Respecto al cargo que se le imputa a Grimoldi, por el pago de $10 millones en viáticos durante un viaje que realizó al exterior, el jurista asegura que este fue un error humano.

"Se estableció en el proceso que ese dinero se devolvió, eran $10 millones, y que adicionalmente correspondió a un error humano que fue verificado mediante testimonios y documentos", señaló Quintero Navas.

Felice Grimoldi Rebolledo, quien no ha dado declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse el fallo, afronta un proceso de investigación por supuestos malos manejos administrativos al interior de la entidad que dirige.