Director del HUV aseguró que no renunciará a su cargo

Sorprendido, así se mostró el director del Hospital Universitario del Valle, Jaime Rubiano, luego de las declaraciones del gobernador Ubéimar Delgado, donde señala que no ha sido un buen administrador y lo responsabiliza de los contratos de tercerización que ha firmado la institución.

“Muy sorprendido por la acusación de corrupción. Cuando a uno le dicen corrupto sin ninguna demostración es un falso testimonio y una presunción de culpabilidad sin que se lo demuestren a uno. Muy grave esa acusación”, dijo Rubiano.

Sostuvo que, durante los tres años que lleva como director, ha sido vigilado permanentemente por los todos los entes de control. “Tenemos visitas periódicas y exprés. Hasta ahora no he tenido alguna acusación que llegue a ser sospecha de corrupción. Además, nosotros tenemos un mapa de riesgos para evitar eso”, afirmó.

Rubiano reconoció que la administración de un hospital no es fácil y tampoco perfecta, sobre todo cuando se trata de una institución de “280 mil millones de pesos en el presupuesto, tres mil trabajadores, una nómina de 10 mil millones de pesos y un sistema que no está pagando”.

Sin embargo, aseguró que, gracias a alianzas estratégicas y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos, logró convertir al hospital en un centro asistencial de tercer nivel. Además, sostuvo que ha mejorado la facturación en $20.000 millones de un año a otro, aumentado la productividad entre el 10 % y 15 %, así como la ocupación en 93 %.

“Yo no puedo negar que existan algunas fallas administrativas, pero ¿llegar a desconocer otros indicadores? Me señala los que no son buenos y lo que son buenos no los dice”, anotó Rubiano.

El Director del HUV enfatizó que no renunciará a su cargo, pues “uno no sale en una situación de crisis y deja el barco hundiéndose y no más”. “Fui elegido por méritos y a mí me rigen las normas de esos concursos. Eso quiere decir que uno sale por mala calificación y eso no se dio”, concluyó.