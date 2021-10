Diseñadora Johana Rojas denuncia brutal golpiza de su exnovio: "Su nombre es Tomás Velasco"

La diseñadora caleña Johana Rojas denunció que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su exnovio, con quien, según ella, había terminado hace dos años y no tenía ningún tipo de relación.

Johana Rojas aseguró que la agresión se produjo durante la celebración de un cumpleaños de un amigo en Cali, en el que ambos coincidieron.

Dijo que, luego de una noche de rumba, seis personas, incluida ella, se fueron a rematar a la casa de su exnovio “porque quedaba cerca de la discoteca” donde estaban.

“Ese día, amanecer domingo, tipo 5:00 a. m., mi exnovio me agarró a golpes… Me agredió físicamente porque no quise estar con él”, afirmó Johana Rojas en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Anotó que no pudo escapar de ese lugar en ese momento y tuvo que quedarse “hasta que ese tipo se quedara dormido”. Luego, estuvo “todo el domingo en la clínica por todos los golpes” que le propinó.

“Hoy vengo a decirles que NO SIEMPRE ES NO. Y que la culpa nunca, nunca, es de la víctima, métanse eso en la cabeza, por más miedo y vergüenza que sientan, que es normal, yo también lo sentí, la CULPA siempre será del agresor, SIEMPRE”, anotó la diseñadora.

Johana Rojas comentó que se demoró muchos días en contar la situación porque inició un proceso legal en contra del agresor y que irá hasta las últimas consecuencias.

“Hoy esta persona tiene orden de captura y las autoridades no han podido dar con él. Si alguien lo ve por favor llamar a la policía, su nombre es Tomás Velasco. Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil”, sostuvo.

Johana Rojas indicó que se encuentra también en tratamiento psicológico y psiquiátrico y agradeció a su familia y amigos “por estar desde el minuto cero” acompañándola y apoyándola.

“Hoy les estoy diciendo a ustedes lo que me pasó porque quiero evitar que a cualquiera le pase. Si tú eres una persona, una mujer, un hombre, una persona discapacitada, que está sufriendo maltrato, denuncia. Siempre la opción va a ser denunciar”, concluyó.