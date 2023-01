Disidencias de las FARC serían responsables de tres atentados con explosivos a Policía en Cauca

Los hechos, que dejaron un uniformado muerto y cuatro más heridos, fueron perpetrados entre la noche del lunes y la madrugada de este martes.

El primer ataque se reportó en el municipio de Padilla, donde fue abandonada una motocicleta bomba frente a la casa del Concejal Carlos Uribe, muy cerca de la estación de Policía. El edil aseguró que, de inmediato, informó a las autoridades sobre el sospechoso vehículo.

"Al conocer el caso el comandante de estación de Policía, en compañía de tres uniformados más, se acercó a revisarla y fue accionada a control remoto, causando la muerte de nuestro intendente Eider Burbano Beltrán, y tres policías en estado crítico por sus heridas", dijo el coronel Fabio Rojas, comandante del Cauca.



Vea también: