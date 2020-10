Disidentes de las FARC buscaron a un médico invidente, lo sacaron de una posada y lo mataron

Portando armas de largo alcance, estos delincuentes ubicaron a la víctima, cruzaron palabras con ella, le dieron una palmada en la espalda y lo ultimaron. Los habitantes del municipio de Argelia, Cauca, tienen indignación y zozobra luego del asesinato de un médico tradicional en condición de discapacidad identificado como Pompilio Narváez. “Para nosotros esto no tiene explicación, no tiene sentido, este es el asesinato de un invidente que había servido a la comunidad durante muchos años. Esto es injustificable, no hay quien defienda a nadie allá”, expresó Miguel Fernández, defensor de derechos humanos. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse