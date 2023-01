Disparos indiscriminados segaron la vida de niño que departía en la puerta de su casa con un vecino

El pequeño, de tan solo 2 años de edad, alcanzó a ser llevado a un centro asistencial, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero lamentablemente falleció.

Un niño de dos años de edad se convirtió en la víctima fatal de unos disparos que indiscriminadamente hicieron tres sujetos, uno de ellos a bordo de una bicicleta, desde una esquina cerca de su casa en Puerto Tejada, municipio del norte del Cauca.

Publicidad

Con lágrimas en sus ojos y aún en estado de shock, Jesús Antonio Mina cuenta cómo una bala perdida le arrebató de sus brazos al pequeño Jhon Steven Riasco, de 2 años, mientras compartía con él en la puerta de su casa, ubicada en el barrio Betania.

“La mamá me dijo: ‘Toño, no, cuidado que ahí vienen esos tipos’. Entonces, él se movió de donde estaba yo y, cuando él se movió, ahí fue que cayó boca abajo. Cuando lo vi así, hasta las lágrimas se me salieron", dijo el hombre, quien era vecino de la víctima.

El menor alcanzó a ser trasladado a la Clínica Valle del Lili, en Cali, pero, pese al esfuerzo de los médicos, murió.

“Llegó vivo hasta el Valle de Lili y del hospital llamaron para hacerle el traslado. Allá lo estaban esperando, entonces, cuando lo subieron, es que ya se había muerto", dijo Cristian Hurtado Hurtado, tío del niño.

Publicidad

La comunidad intentó detener a los responsables, pero lograron huir. Familiares y vecinos de la víctima no salen del asombro y la indignación por lo sucedido.

Publicidad

“No había enfrentamiento entre pandillas, el que disparó quiso disparar y que me mire bien la cara que yo de aquí no me voy a ir. Yo vivo en Carlos Alberto y conocen dónde vivo yo, pero hay que hacer justicia", dijo Soraida Hurtado, abuela del menor, en medio de la rabia y el desconsuelo.

Las autoridades locales y departamentales no se han pronunciado oficialmente sobre caso.

"Un funcionario de la Alcaldía dice que no hagamos tanta bulla, porque se dañan las elecciones. O sea, para él, interesa más la bendita elección que la vida de mi sobrino", afirmó el tío de Jhon Steven Riasco.

El cuerpo del niño permanece en la unidad de Medicina Legal en Cali. El hecho ocurrió hacia la 1:00 de la tarde del pasado lunes 7 de octubre y es el primer caso de muerte de un menor por bala perdida que se registra en Puerto Tejada durante el 2019.

Publicidad

Lo que han solicitado de carácter urgente los habitantes de Betania es mayor presencia de las autoridades. Aseguran que sólo cuando ocurren hechos como estos es que prestan atención a estas zonas y, en algunos casos, actúan.