Disputa jurídica: particular asegura ser dueño de un predio del Cerro de las Tres Cruces en Cali

Este dice que tiene todos los papeles que lo acreditan como propietario del terreno. Sin embargo, el Gobierno local afirma que la documentación es falsa.

El predio que hoy enfrenta a un particular con el municipio está ubicado, según la Alcaldía, en el Ecoparque de Bataclán, en el emblemático Cerro de las Tres Cruces. La directora de la Oficina de Gestión del Medio Ambiente sostiene que es absurdo que un particular lo reclame como propio.

"Tenemos la prueba documental de que ese predio es del municipio de Santiago de Cali. Nosotros hemos tenido una agresión muy fuerte, en las últimas semanas, de invasiones ilegales, que están siendo promovidas, no sabemos por quién, en los cerros”, expresa Claudia María Buitrago, directora del Dagma.

En este sitio hay cercas, varias de ellas eléctricas, una vivienda, y también se espera adelantar un proyecto ecoturístico en el mismo.

Diana Achinte, administradora Ambiental de la Hacienda Toledo, como se llama el lugar, expresa que la posesión del predio es legal. "Nosotros hicimos una compra derechos gerenciales a la familia Toledo Almansa, que llevaba 70 años en la región", indica.

En el sector de Bataclán hay cerca de 106 familias que aseguran ser raizales y las cuales rechazan la expropiación, que estaría en curso. Mientras el municipio señala que tiene una certificación de la Unidad de Bienes Inmuebles que acredita su posesión.