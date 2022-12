Disturbios por desalojo de familias del jarillón del río Cauca en Cali

Miembros del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional hicieron presencia este lunes en el sector del jarillón, en el oriente de Cali, para cumplir con la orden de desalojo y posterior reubicación de los habitantes emitida por la Secretaría de Gobierno.

Este procedimiento se dio luego de que un juzgado municipal de Cali levantara la medida provisional que ordenaba la suspensión del proceso de reubicación de las familias de la zona.

Algunos manifestantes se opusieron al desalojo, lo que generó un choque con las autoridades e incluso el lanzamiento de gases lacrimógenos. Asimismo, la comunidad denuncia que algunas personas resultaron lesionadas.

“Nosotros llevamos más de 40 años aquí donde tenemos nuestras construcciones y unidades productivas, de eso comen nuestras familias”, Diomer Ortiz, líder del sector.

Ortiz afirmó que ellos no se interponen a la reubicación, pero que piden respeto. Señaló que aún no les han entregado las viviendas que les prometieron y asegura que más de 400 hombres del Esmad llegaron a tumbar el predio de un habitante de la zona.

Por su parte, Laura Lugo, secretaria de Gobierno de Cali, informó que los enfrentamientos se iniciaron cuando algunas personas intentaron agredir a la autoridad encargada del procedimiento.

La funcionaria señaló que no se reportaron personas heridas y que los habitantes ya habían sido notificados. “No estamos desalojando, sino haciendo una reubicación que ya habíamos iniciado hace quince días y donde ya hemos reubicado a varias de las personas”, manifestó.

A su vez, Lugo agregó que no se han vulnerado los derechos de la comunidad y recordó que este proceso es necesario porque es una zona de alto riesgo, pues una fractura del jarillón podría generar un desbordamiento y afectar a 900 mil caleños.