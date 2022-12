Doce lesionados dejan disturbios por demolición de casetas de vigilancia en Cali

Habitantes del barrio El Caney aseguran que doce personas resultaron lesionadas durante disturbios que se presentaron este miércoles cuando miembros de la comunidad evitaban la demolición de casetas de vigilancia. En el procedimiento hicieron presencia miembros del Esmad.

“A partir de las 10:30 a. m. la gente estaba defendiendo sus derechos sin atropellar a nadie, el problema fue cuando el Esmad se comenzó arrimar a la caseta y a empujar a varias personas entre ellas de la tercera edad y a un joven en silla de ruedas. Tiraron un gas”, señaló un residente del sector.

En medio del procedimiento, Hernando Casamachín, vigilante de la zona, se encadenó a una de las estructuras para evitar que la derribaran. El hombre aseguró que, si las casetas son demolidas, no tendría donde suplir sus necesidades o resguardarse de tormentas como la registrada en la mañana de este miércoles.

“Nos quieren quitar la caseta a nosotros los vigilantes. A las 2:00 a. m., por ejemplo, ¿dónde vamos a orinar o hacer nuestras necesidades? Si llueve o si truena, ¿cómo nos vamos a cubrir? Son las únicas casetas con la que nos defendemos. Es una injusticia”, dijo Casamachín.

Un testigo sostuvo que el vigilante fue sacado a la fuerza e iniciaron los desórdenes. “El joven estaba encadenado, llegaron hombres del Esmad y lo bajaron a la brava. Como estaba amarrado, cayó contra el andén, comenzaron los golpes contra todo el mundo. A un señor lo golpearon en la espalda y ahí inició la pelea”, dijo.

El residente manifestó además que la comunidad estaba dispuesta al diálogo y que la destrucción de las estructuras solo traerá más delincuencia al sector. “Ellos dicen que van a colocar por parte de la Alcaldía las casetas, pero debieron hacerlo primero antes de tumbar las que estaban”, agregó el ciudadano.

La Secretaría de Gobierno de Cali viene adelantando un proceso para la demolición de casetas de vigilancia en el sur de la ciudad, específicamente en los sectores de El Madroñal y Camino Real, del barrio El Caney. El martes fueron destruidas dos estructuras, este miércoles otras dos y, según la comunidad, quedan pendientes 12 por ser derrumbadas.

La titular de la dependencia, Laura Lugo, aseguró que la demolición de las casetas continuará porque no cumplen con los requisitos exigidos por Planeación Municipal . “Esto no quiere decir que no se puedan colocar, sino que cumplan las exigencias”, anotó la funcionaria.