Docentes de ICBF viajaron desde las selvas del Cauca a Popayán para reclamar el pago de sus salarios

Las mujeres dicen que no les cancelan sus sueldos desde enero y evidenciaron el riesgo al que se exponen para cumplir con la educación de los niños a su cargo.

"Están violando nuestros derechos como docentes. La Fundación Gestión Social de Colombia no nos ha cumplido lo que dice en este contrato que es nuestro salario", manifiesta Derly Botina.

Las docentes, que trabajan como contratistas para el Instituto de Bienestar Familiar, sostienen que tampoco les han pagado los aportes de ley. En total son 300 niños los que, debido a la protesta, se quedaron sin atención.

"No tenemos el dinero para llevarlos al médico, no contamos con seguridad social. Es un riesgo para ellos, se nos enferman, y también para nosotras que tenemos que vivir en unas zonas muy apartadas". afirma la docente Alejandra Ruíz.

James Neil Ruíz, director del ICBF en el Cauca, señala que el dinero ya se giró al operador que es el responsable de pagar los salarios de estas mujeres. "El operador tiene hasta la próxima semana para dar respuesta satisfactoria sobre los inconvenientes que ha tenido", explica.

Sin embargo, mientras se hace efectivo el pago de sus salarios las 18 docentes, que viajaron desde las entrañas de las selvas del sur del departamento, continuarán en Popayán con la protesta.