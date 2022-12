¿Dónde está el dinero que el puerto le da a Buenaventura? Esto es lo que responde el alcalde

Según cifras, al distrito se le entregan anualmente más de $100.000 millones por contraprestaciones, impuestos y recursos de inversión.

Hace menos de una semana, la Sociedad Portuaria le entregó a la Alcaldía de Buenaventura un cheque por $15.000 millones, producto de la venta de un puerto en Costa Rica.

El paradero de estos recursos es hoy tema de debate. Por esto, Noticias Caracol buscó a Eliécer Arboleda, alcalde del distrito para que diera su respuesta.

Según Arboleda, no reciben $100.000 millones al año de la Sociedad Portuaria, sino aproximadamente 30.000 millones de pesos.

“¿100.000 millones de pesos? A ver, nosotros no recibimos $100.000 millones al año de la Sociedad Portuaria. No le puedo decir con exactitud cuánto recibimos, pero no son más de 30.000 millones de pesos”, manifestó Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura.

Pero, ¿dónde están entonces los $30.000 millones que él acepta como giros?. El Mandatario distrital explicó que ese dinero está destinado al mejoramiento de este municipio del Valle del Cauca.

“Con esos 30.000 millones de pesos hacemos lo que son pavimentos, acueductos, algunos mejoramientos de acueductos, alcantarillado, adecuación de algunas instituciones educativas”, explicó el Alcalde.

Como, en medio del caos que vive el puerto, esas obras no son visibles, los enviados especiales de Noticias Caracol buscaron mayores precisiones. Le pidieron al Alcalde que explicara dónde están los mejoramientos en acueducto, alcantarillado y demás aspectos, pues la situación de la gente en Buenaventura es precaria.

“Lo cierto es que las instituciones educativas están en malas condiciones. Pero si ustedes revisan, se dan cuenta que, hace más de 30 años, el Estado no invierte en las instituciones oficiales”, sostuvo Arboleda Torres.

#ElPuebloNoSeRindeCarajo: el grito con el que Buenaventura se hace... Se indagó en la Sociedad Portuaria, entidad de la que es socio el distrito y que, por ley, debe hacer cumplidamente sus giros a la entidad territorial.

Noticias Caracol se enteró que, hace apenas siete días, la sociedad le giró a la Alcaldía 15.802 millones de pesos por concepto de la venta de Puerto Caldero, una obra de infraestructura marítima construida en Costa Rica.

Este tipo de recursos le vendrían bien a la ciudad para agilizar, por ejemplo, la reapertura del hospital público que fue cerrado en el 2013.

Pero no se trata solo de giros extraordinarios. Desde hace 23 años, cuando entró en operación, la sociedad le ha desembolsado a Buenaventura estas sumas con sus respectivos conceptos.

Al hacer la cuenta, son cerca de $35.000 millones anuales, cifra similar a la que calcula el Alcalde, pero son más de $800.000 millones en 23 años que envidiarían muchos municipios con una densidad de población similar a Buenaventura.

