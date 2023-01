¿Dónde está la bolita? Cayeron los Fantasmas que aprovecharían este juego para cometer hurtos

Se trata de una estructura delictiva que fue desarticulada tras seis meses de seguimientos e infiltraciones por parte de la Policía. Así operaban.

Las autoridades indicaron que, en total, fueron capturadas 10 personas, presuntos miembros de la banda Los Fantasmas. Esta organización, que sería liderada por una pareja de esposos, se hacían en diferentes puntos del centro de Cali y cometían robos a través del famoso juego de la bolita.



"Estos sujetos habían creado una zona de miedo, incitaban a las personas a apostar, pero mientras tanto eran hurtados mediante la modalidad de cosquilleo. Si no era posible hacerlo ahí, la marcaban, la seguían y, posteriormente, la hurtaban mediante la modalidad de atraco", indicó el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana.

El oficial, además, señaló que luego de cometer el ilícito los delincuentes regresaban a una esquina a repartirse el botín, que oscilaba entre $200.000, $500.000 y $1.000.000, según las denuncias recibidas por la institución.



Vea también:

El accionar delictivo de estas personas que habrían sembrado el terror en tres barrios Una de las víctimas fue un ciudadano que dijo haber sido abordado por una mujer, la cual le pidió que le diera suerte en el supuesto juego. "Yo decido ayudarle a escoger la bolita, después de eso me rodean como unas ocho o diez personas, más o menos, y de un momento a otro se retiran y me despojan de las pertenencias y me quitan el dinero que llevaba, $300.000", afirmó

Autoridades informaron también que, hasta el momento, han sido instauradas 15 denuncias por estos hechos y cerca de 60 afectados estarían en proceso de denunciar. De esto, indicó Casas, partieron las investigaciones que permitieron el efectivo resultado.

Las personas capturadas fueron judicializadas y puestas tras las rejas, sindicadas de los delitos de concierto para delinquir y ejercicio Ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentística.



También puede consultar: