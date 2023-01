¿Dónde están las personas que deberían estar cumpliendo medida de casa por cárcel en Palmira?

Es la pregunta de las autoridades luego de realizar treinta visitas en donde deberían permanecer los judicializados, 24 de ellos no estaban en sus lugares de reclusión.

En Palmira hay 280 personas con la medida de casa por cárcel. Por ella es que las autoridades se llevaron una sorpresa al verificar si las medidas se están cumpliendo.

“Se le conoce con el alias de ‘David Perro’ y tiene ocho procesos abiertos por homicidio, porte ilegal de armas, lesiones culposas por atacar a servidor público con arma de fuego. Es la tercera visita que le hacemos la visita y no lo encontramos”, señala el secretario de Seguridad de Palmira, coronel Carlos Alberto Zapata.

Mujer que debía cumplir con detención domiciliaria en Cauca fue sorprendida de parrillera en Cali El funcionario asegura que, de 30 visitas que se han hecho, se ha detectado que el 80 por ciento de quienes deberían estar pagando casa por cárcel no se encontraban en sus lugares de reclusión.

“De estas personas que tienen estas medidas, encontramos que un 70 o 75 por ciento son reincidentes con delitos bastante graves y con casa por cárcel, lo peor es que no los encontramos”, añade.

La Alcaldía de Palmira, además, le pidió al Inpec y al gobierno ejercer un estricto control sobre esta situación que se registra en el municipio vallecaucano.