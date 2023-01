¿Dónde están los zapatos? Se robaron 487 pares destinados a colegios de Candelaria

Los habitantes del municipio vallecaucano se encuentran indignados, pues aseguran que los niños de escasos recursos resultan siendo los más afectados por esta situación.

En 27 cajas estaban los 487 pares de zapatos que se perdieron de la institución educativa Inmaculada Concepción de Candelaria, Valle del Cauca.

Según el secretario de Competitividad del departamento, la dotación que les dan a los estudiantes de escuelas públicas, habría sido entregada a delincuentes que suplantaron a una empresa trasportadora.

“Estamos indignados por la pérdida de estos 487 pares de zapatos. A los niños se le van a entregar los zapatos porque no pueden verse afectados por estos inescrupulosos, por estos delincuentes”, señala Deninson Mendoza.

Vea también:

El compromiso de la Policía para que no se repitan robos a rutas... Sin embargo, el la institución educativa, directivos y docentes, aseguran que quienes hicieron la entrega, supuestamente era para trasladarlos hasta una de las siete sedes del colegio.

“En horas de la mañana se bajaron del camión y se dejaron en la sala de bilingüismo, luego los mismos señores que trajeron la dotación decidieron que iban a llevar a cada una de las sedes y se llevaron 27 cajas de zapatos. más o menos 488 pares y nadie nos quiere decir qué pasó”. manifiesta Diego Agudelo, docente del colegio.

Telefónicamente voceros de la Corporación de Productividad del Cuero, proveedor de los zapatos, aseguran que quienes se llevaron los zaparos no son funcionarios de la entidad.

Le puede interesar:

Ingresando por un taller de mecánica, delincuentes pretendían robar... Entre tanto, padres de familia de los estudiantes rechazaron lo ocurrido.

“Hay mucha gente que no tiene con qué darle los uniformes ni cómo comprar los zapatos de los niños, eso nos afecta mucho”, explica Marina Dávila, habitante de Candelaria.

La denuncia por la pérdida de los zapatos ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

El programa departamental de dotación a los estudiantes contempla la entrega de 105.000 pares de zapatos y la instalación de talleres y capacitación de personas en varios municipios del Valle del Cauca.