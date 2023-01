Dos académicos fueron a promocionar programas educativos en norte del Cauca y desaparecieron

Sus familias los buscan desesperadamente, pues, desde el pasado 28 de diciembre, se desconoce su paradero.

El pasado 28 de diciembre, Jairo Onofre, director de una institución técnica de Popayán, y su socio Mauricio Buchelli salieron hacia el norte del Cauca con el propósito de promocionar programas educativos. Nunca regresaron a sus casas y hasta el momento su paradero es incierto.

“Unos días de muchísima angustia de muchísima preocupación, unos días que cada vez se hacen muchísimos más largos donde no sabemos absolutamente nada de él, no sabemos dónde están”, aseguró Alejandra Camacho, esposa de Onofre.

Los dos hombres fueron vistos por última vez en Santander de Quilichao, donde también fue encontrada la camioneta en la que se movilizaban.

“Han sido momentos muy difíciles como familia y queremos que todos nos ayuden a encontrarlo, a difundir esta información. A las personas que puedan tenerlo que, por favor, consideren el tema que está pasando la familia”, afirmó la desesperada mujer.

La desaparición de los dos académicos ya fue denunciada ante las autoridades correspondientes en el departamento del Cauca.

“Se encuentran en este momento adelantando las investigaciones a fin de establecer si hay algún tipo de contacto con la familia por parte de quienes pudieron haber desaparecido a estas personas con la intención de cobrar algún dinero”, dijo Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno del Cauca.

Entre tanto, en La Unión, Nariño, familiares de Angiely Alexandra Toro, de 14 años de edad, y Luis Fernando Díaz, de 16, los buscan desesperadamente, pues no se sabe nada de los menores desde el pasado 1 de enero.n este caso, las autoridades también adelantan labores para establecer su paradero.