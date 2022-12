Dos buzos rescatados en Malpelo se reencontraron con sus familias en Buenaventura

A la 1:00 p. m. de este martes 6 de septiembre, descendieron en el puerto de Buenaventura, desde un buque de la Armada Nacional, Jorge Iván Morales y Hernán Rodríguez, los buzos antioqueños rescatados en cercanías a la isla Malpelo en el Pacífico del Valle del Cauca.

Con dificultades en su movilidad, los buzos que estuvieron dos días perdidos en altamar, se reencontraron con sus familias, quienes los recibieron en medio de abrazos, lágrimas y sonrisas.

“Es indescriptible, no hay palabras, ni en la boca, ni en la cabeza para describir este momento. Solamente tengo que agradecer a todos los que tuvieron que ver con el rescate de nosotros. Esto fue una odisea y quiero agradecerle a Jorge por estar ahí a mi lado, porque sin él la cosa hubieran sido totalmente diferente y, seguramente, no estaríamos contando la historia. Lo más importante es que estamos con la familia”, afirmó Rodríguez, tras su llegada a Buenaventura.



Por su parte, Morales indicó que la mayor dificultad que enfrentaron cuando estaban a la deriva en altamar fue la incertidumbre. "No sabíamos que venía porque no estábamos preparados para esto. Nos aferramos a Dios y a las familias, siempre esperábamos regresar, pero no primero que los otros”, contó.

Durante este emotivo reencuentro, las madres de estos dos buzos rescatados agradecieron por tener a sus hijos con vida pero lamentaron que los otros dos deportistas aún no sean encontrados.

“Es indescriptible, un agradecimiento primero a Dios y después a todos los que hicieron posible volver a reencontrarme con mi hijo. Es una emoción indescriptible, no tengo palabras para expresarlo”, manifestó la madre de Jorge Iván Morales, uno de los buzos rescatados.

“Felicidad inmensa por tener de nuevo a mi hijo, pero muy triste por los otros dos buzos”, dijo la madre de Hernán Rodríguez.

Morales y Rodríguez serán atendidos por personal médico debido a la situación hostil a la que se enfrentaron a la deriva en el mar, durante esos días.