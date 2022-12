Dos caleños se fueron a jugar voleibol a Turquía y ahora denuncian que su club no les paga

Aseguran que no han recibido tres meses de salario y que ni siquiera les han dado alimentación adecuada. Pidieron intervención de la Cancillería. Este es su drama.

El 8 de agosto, Carlos Alomía y Cristian Palacios viajaron de Cali a Turquía, luego de ser contratados por el club de voleibol Eser Sport Kunubulu.

Tiquetes ida y vuelta, 15 mil euros por jugar diez meses, transporte, alimentación y vivienda hacían parte del contrato. Sin embargo, otra fue la realidad con la que se encontraron.

"No teníamos ni médicos, ni comemos muy bien. Hemos llegado a la altura de que nos han traído a la casa arroz podrido", dijo Carlos Alomía, jugador de voleibol.

También denuncian incumplimiento del pago mensual de sus salarios. Hasta hace una semana, llevaron al equipo local al tercer puesto en la tabla, pero decidieron no jugar más.

"El club ahora no nos quiere dejar ir, no nos quiere dar tiquetes, no nos quiere dar dinero, no nos quiere dar la liberación", sostuvo Alomía.

Ximena Escalante, esposa de uno de los jugadores, dice que la situación también afectó a las familias. "Él es la persona cabeza de hogar, no hemos podido pagar arriendo, tampoco colegio", afirmó.

Desde este miércoles, los deportistas reciben asistencia por parte del cónsul de Colombia, quien, según la Cancillería, está gestionando un abogado para que, de manera gratuita, se logre una conciliación y el equipo turco les cancele el dinero que les debe.

"Pudieron hacer la liberación de los derechos deportivos, que eso es muy bueno”, dijo Escalante.

Los jugadores integran la selección colombiana de voleibol y, en ocasiones anteriores, han jugado para equipos de Libia, Italia, Catar y Chile.