Dos embajadores del techno pondrán a vibrar a Cali en mega evento de música electrónica

Se trata de los reconocidos DJ y productores Marco Carola y Paco Osuna, quienes se tomarán de escenario a la Sucursal del Cielo el próximo 23 de febrero.

Estos dos embajadores del techno a nivel mundial son los invitados especiales a 'The Opening', el primer mega evento de música electrónica del año que se realizará en Cali. Más de 3000 personas podrán disfrutar del show.

Además del italiano y el español, dos nuevos talentos de Europa, así como dos DJ locales estarán en escena. La cita es a partir de las 7:00 de la noche en As de Occidente, ubicado a las afueras de la ciudad.

El espectáculo es organizado por The Zoo, colectivo de promotores culturales de música electrónica, que busca abrir y fortalecer espacios para este género y sus amantes en la capital vallecaucana.