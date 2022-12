Dos heridos deja ataque de supuestos hinchas del Cali a seguidores del América que iban para Bogotá

Uno de los heridos no tenía nada que ver con los enfrentamientos, según testigos. La confusión que generaron los hechos quedó registrada en video.

Según las autoridades, los presuntos hinchas del América que iban para Bogotá fueron atacados, al parecer, por seguidores del Deportivo Cali. La situación ocurrió en una vía principal de Bugalagrande, municipio del norte del Valle del Cauca.

“Iban diez hinchas y se presenta una agresión por parte de los hinchas de Bugalagrande. Una persona termina lesionada, llega la patrulla, reacciona y los trasladamos al hospital”, dijo el coronel Guillermo Carreño, comandante del Distrito de Policía de Tuluá.

El oficial agregó que, posteriormente, “ellos se desplazan hacia el barrio San Bernabé, en Bugalagrande, se presenta otra confrontación y llega la Policía”.

En el segundo enfrentamiento hubo otro herido. Los videos registran la confusión que, según la comunidad, se vivió en esta localidad del norte del Valle del Cauca.

“Dicen que con un machete, pero no sabemos exactamente qué, porque, igual, no estuvimos en el problema y, cuando fuimos al hospital, no nos dejaron verlo prácticamente”, dijo una familiar de una de las dos personas heridas.

Los heridos son un menor de edad y un adulto. Entretanto, la Policía capturó a tres personas que podrían ser judicializadas si se reciben denuncias en su contra.