Dos indígenas fueron asesinados en una cancha y ante centenares de personas

Hay alerta en la zona donde ocurrió el terrible crimen por el aumento de intimidaciones contra nativos y campesinos a manos de integrantes de supuestos grupos paramilitares.

En una cancha ubicada en zona rural de Caloto, norte del Cauca, y ante centenares de personas fueron asesinados los comuneros indígenas Carlos Alberto Biscué de 30 años, y Jordan Pequí.

“La información que tenemos es que se movilizaban en moto, estaban vestidos de civil, simplemente tenían capuchas, se colocaron las capuchas y dispararon”, dice Rafael Coicué, líder del cabildo de López Adentro.

“Las personas no tenían un rol de autoridad o de liderazgo, sin embargo, en las comunidades nos preocupan los asesinatos que se están dando de comuneros indígenas en este sector”, explica Edwin Capaz, coordinador de Derechos Humanos Acin.

En el norte del Cauca circulan numerosos panfletos, en los que supuestos grupos de Águilas Negras amenazan a líderes indígenas y campesinos, además los declaran objetivo militar.

“Son alrededor de 29 amenazas, algunas de tipo colectivo, otras con nombres precisos de integrantes del Proceso Organizativo Campesino Indígena y Afrocolombiano, y algunas que indican toques de queda, limpiezas en las grandes ciudades”, añade Edwin Capaz.

“Pero también es de notar que aquí en el norte del Cauca hay 30.000 soldados de alta montaña, 18 puntos de control entre Miranda y Santander (de Quilichao), pero no pasa nada, no vemos nada, no vemos ningún resultado, no vemos ningún control”, puntualiza Rafael Coicué.

El lamentable hecho se registró en la madrugada del pasado domingo 23 de junio. Otro comunero que también fue víctima de un atentado ese mismo fin de semana permanece en cuidados intensivos.