Dos jóvenes se habrían enfrentado a policías en medio de un robo y este fue el trágico final

Los sujetos se movilizaban en moto y fueron sorprendidos por patrulleros cuando, al parecer, cometían el ilícito. Unos de los involucrados era gestor ambiental.

Se trata de un confuso hecho que se registró en un puente vehicular, en límites entre los barrios Manuela Beltrán y Desepaz, en oriente de Cali. Según las autoridades, la situación ocurrió en medio de un robo.

"Dos hombres en una motocicleta están hurtando con arma de fuego a dos personas, la patrulla se acerca y es recibida con disparos por parte de estos sujetos. La patrulla se arroja de la motocicleta, responde a estos hechos y da de baja a uno de los sujetos, el otro queda herido", señaló el coronel Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana.

Sin embargo, familiares de las víctimas aseguraron que no hubo intercambio de disparos. "Yo me pregunto, si fue un enfrentamiento por qué no hay más armas, por qué no hay un funcionario de la fuerza pública herido y por qué estos jóvenes tienen solamente impactos por la espalda", expresó Milena Castro.

El joven que resultó herido fue identificado como Johan Arley Castro, miembro del programa de gestores ambientales de la Alcaldía desde hace un año, el cual murió tras ser trasladado a un centro asistencial, de acuerdo con sus allegados, por ciudadanos que presenciaron el incidente.

"Él intenta devolverse y en ese momento es cuando los policías los impactan, ni siquiera hacen un tiro al aire para que ellos paren, le dispararon inmediatamente, casi que con sevicia", agregó la señora Milena.

Familiares denunciaron que los uniformados no le habrían prestado los primeros auxilios a Johan, de 20 años. Asimismo, pidieron claridad sobre su fallecimiento, pues sostuvieron que el joven llegó con vida al centro médico, consciente y hablando.

El comandante de la Policía de la capital vallecaucana sostuvo que ya se adelantan investigaciones por parte de la justicia penal militar y de la Fiscalía.



