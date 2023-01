Dos lujosos BMW protagonizaron aparatoso accidente en Cali, que habría ocurrido durante pique ilegal

El siniestro ocurrió el fin de semana cuando decenas de personas iban de regreso a sus casas por la avenida Cañasgordas tras pasar el día en el río Pance.

Ciudadanos que transitaban por el sitio manifestaron que los dos carros de alta gama que protagonizaron el accidente iban compitiendo y por poco causan una tragedia en sur de Cali.

Publicidad

Quienes grabaron un video del hecho denunciaron que los vehículos marca BMW venían a alta velocidad por el carril, uno de ellos perdió el control, pasó por encima del separador y quedó en sentido contrario después de derribar una señal de tránsito.

"Escuchamos un estruendo durísimo, algo raro, abrimos y, cuando vimos el alboroto, un BMW por allá en el otro carril, el otro más allá. La muchacha, con una actitud fea, como si no le importara: 'Mi mamá ya viene a solucionar el problema'. Era lo que decía", contó un trabajador del sector.

Según el testigo, unos ocho carros, además de los BMW, también sufrieron daños como consecuencia del accidente.

A pesar de las versiones ciudadanas de que los conductores de ambos automotores iban haciendo piques, las autoridades de tránsito no tienen cómo comprobarlo.

Publicidad

"Todo se trabaja con base en versiones, sabemos que pierde la maniobrabilidad del vehículo. Estamos por determinar si viene en exceso de velocidad con base en las características físicas y las huellas, pero no es fácil de determinar hoy como una hipótesis", señaló Wílliam Bermúdez, director del Centro de Gestión de Tránsito.

Los vehículos BMW de placas UGT306 y FRN220 no fueron inmovilizados porque no hubo lesionados. "Al atenderse por daños materiales cada uno se desplaza a su lugar de residencia, no hubo motivo de inmovilización", añadió Bermúdez.

Publicidad

Según las autoridades, ninguno de los ciudadanos afectados por el accidente denunció a los jóvenes que iban conduciendo. Ellos llegaron a un acuerdo con los propietarios de los BMW para la reparación de los daños ocasionados a sus vehículos.