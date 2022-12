Dos menores resultaron heridos por balas perdidas en Palmira, Valle del Cauca

Dos menores de edad, uno de dos y otra de cuatro años, fueron heridos por balas perdidas, en hechos aislados en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El niño de dos años permanece en la Clínica Valle del Lili, sur de Cali, tras resultar herido en su tórax, en el barrio Juan Pablo II, de Palmira.

Según la madre del menor de edad, el pequeño fue alcanzado por una bala perdida, de inmediato fue atendido en una clínica de Palmira.

La madre del niño, Karen Ximena Arboleda, afirmó que, “me dijeron que me calmara que estaba en la clínica Palma Real entonces fui y mi hijo estaba allá, ya me lo habían metido a cirugía. La cirugía no tardo mucho".

Por la grabedad de la lesión, el menor fue remitido a Cali. La madre del niño dijo que en la ambulancia recorrió por más de una hora varios centros asistenciales y en ninguno había cupo.

"En el Hospital Universitario no había cupo en esa unidad. Me sentí con el corazón de un hilo, era una urgencia vital pues le estaban dando respiración artificial. Nos dijeron que fuéramos a la Clínica Amiga pero el conductor no sabía dónde quedaba por lo que otra ambulancia nos guio, pero tampoco había disponibilidad”, agregó Arboleda.

Al final, el niño de dos años fue recibido en la Clínica Valle del Lili, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por su parte, la Policía Valle desmintió que la agresión al menor haya sido producto de un choque entre pandillas e informó que el presunto responsable fue capturado.

"Resulta lesionado un niño en el momento en que un individuo sale y dispara indiscriminadamente. Por este hecho, se captura a un hombre de 25 años, con antecedentes por consumidor de drogas. No obedece a ninguna retaliación entre pandillas", indicó el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía Valle.

Según las autoridades, el detenido, identificado como Andrés Felipe Osorio Arias, estaba realizando disparos al aire y una de las balas impactó al menor, que se encontraba con su madre en un paradero de bus.

Arias fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Asimismo, en otro operativo realizado en el mismo municipio, las autoridades capturaron a dos hombres y tres mujeres, sindicados de herir a una niña de 4 años. La menor se encuentra fuera de peligro, tras recibir el disparo en una de sus piernas.

La menor se encontraba sentada en el andén de su casa, ubicada en el barrio Caimitos de Palmira, cuando fue impactada por una bala perdida. "Según información entregada por la comunidad, los agresores dispararon irresponsablemente al parecer contra unas personas del sector", indicó la Policía.

Durante la acción policial, un conductor fue detenido cuando se movilizaba en un vehículo Suzuki de color negro. El hombre confesó haber participado en el hecho y dirigió a las autoridades a una vivienda, donde se encontraban los demás involucrados. En el lugar hallaron además una gran cantidad de alucinógenos.

