Dos mujeres se quemaron de gravedad luego de que una de ellas habría prendido fuego a su residencia

El hecho ocurrió en un apartaestudio donde ambas vivían y durante una aparente discusión entre ellas por una motocicleta.

Con quemaduras en el 90 % y 50 % de sus cuerpos resultaron dos mujeres luego de que una de ellas le habría prendido fuego al lugar donde vivían en el barrio Las Américas del municipio de Yumbo, sur del Valle del Cauca.

“Se ve afectado un apartaestudio, sus muebles se quemaron en su totalidad, encontrando que dos mujeres ya habían sido trasladadas por un vehículo particular hacia el hospital local”, dijo la cabo Mayerly Bonilla, jefe de turno del Cuerpo de Bomberos de Yumbo.

Debido a su grave estado, las mujeres, una de 20 y otra de 33 años de edad, fueron remitidas al Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali.

Pero estas dos personas no fueron las únicas que sufrieron las consecuencias de la conflagración en el apartaestudio. De acuerdo con la socorrista, un perro y un gato murieron en el sitio del incidente.

La emergencia se registró a la altura de la carrera 19 con calle 10 C, durante la tarde del pasado lunes 5 de agosto de 2019.