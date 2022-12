Dos nuevos casos de abuso policial fueron denunciados en Cali

En Cali, dos presuntos casos de abuso de autoridad fueron denunciados por habitantes de diferentes sectores de la ciudad. En un video se observa cómo varios uniformados intentan detener a Freddy Flores Correa, un jubilado de la Policía.

Según la víctima, los uniformados lo maltrataron sin razón. "Él tenía el casco puesto y me dio un cabezazo, luego me lanzó un golpe que me lo pegó al lado izquierdo de la oreja y varios compañeros me cogieron y rasgaron la camiseta. En la estación me dieron corriente, me tiraron al suelo y me golpearon", narró Flores Correa, denunciante de abuso.

Publicidad

Al respecto, el coronel Juan Felipe Vargas, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali, aseguró que el caso es materia de investigación y que, “una vez obtenidos los resultados de la misma en el marco de la ley 1015, se adoptarán las medidas sancionatorias”.

En otro video grabado por un usuario del sistema de transporte masivo, MIO, se observa el maltrato de un auxiliar contra un joven y, aunque no muestra el origen de la situación, sí pone en evidencia la intervención de varios usuarios.

"Están faltándole a los derechos a la ciudadanía y me parece que no están haciendo las cosas bien al pedir las cosas de forma agresiva. No tienen compasión con nadie, ni con niños, mujeres, ni con personas adultas", manifestó Érika Redondo, víctima de abuso.

La Policía de Cali instó a los afectados a interponer la denuncia contra los uniformados señalados del abuso.