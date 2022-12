Dos personas heridas tras incendios en una casa y en un supermercado del oriente de Cali

Uno de los hechos ocurrió en una vivienda del barrio Puerto Mallarino, al parecer, por corto eléctrico a causa de una pila de ropa puesta sobre extensión de energía.

"Yo me levanto, abro la puerta de la ropa, cuando veo la escena y dije: 'llamemos a los bomberos, porque aquí ya vamos a morir'. Toda mi vecindad me colaboró y me ayudó mucho", dijo Julio César Tabares, habitante del inmueble afectado.

Los ocupantes de la casa, que se encontraban durmiendo, fueron alertados de la conflagración por sus residentes del sector cuando vieron salir humo del lugar. De inmediato, la comunidad ingresó a ayudar al propietario del lugar, que estaba atrapado por el fuego.

"Las llamas y el humo no me dejaban entrar, entonces cogí la camisa la empapé de agua, me la coloqué en la nariz y entré", relató Alberto Cruz, vecino del sector.

Dos de las personas que intentaron ayudar resultaron heridas en medio de la emergencia. Una de ellas, según el reporte de bomberos, presentó una quemadura superficial en el miembro superior derecho. La otra fue tratada con oxígeno por dificultad respiratoria debido a inhalación de humo.

Un incendio similar se registró en un supermercado del barrio El Retiro, también en oriente de Cali. En el establecimiento no se reportaron lesionados, pero sí pérdidas materiales.

"Se estaban quemando los insumos propios del supermercado, llegamos a tiempo y se logró controlar para que no se esparciera más el incendio", explicó el sargento Jesús Vásquez, jefe de turno de Bomberos El Vallado.

Aunque los organismos de socorro investigan las causas de esta segunda conflagración, se cree que también hubo un corto circuito por una mala conexión dentro del local.